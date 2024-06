A Defesa Civil dos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Muçum, no Vale do Taquari, está retirando moradores de casas que voltaram a ser afetadas após uma nova inundação na região. O nível do rio subiu 10 metros em 24 horas. Dos cinco municípios atingidos, apenas Muçum não está com o nível do Taquari acima da cota de inundação nesta segunda-feira (17).