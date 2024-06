A chuva que se iniciou no último final de semana e que segue atingindo parte do Estado é motivo de alerta. Há possibilidade de aumento no nível do Rio Taquari entre esta segunda (17) e terça-feira (18), segundo o professor Fernando Fan, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Ele ressalta que o Guaíba não deve atingir patamares similares aos de maio.