Uma nova projeção meteorológica da Sala de Situação do governo do Estado indica que o Rio Taquari não deverá igualar o patamar das enchentes do ano passado. Havia a expectativa de o rio atingir a cota de 28 metros em Estrela e Lajeado nesta terça-feira (18), o que se equipararia à marca da cheia de novembro e um metro menor que a de setembro. No entanto, o tempo seco registrado nesta terça-feira (18) e a previsão de um volume menor de chuva fazem com que essa possibilidade seja descartada.