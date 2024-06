Durante visita a Venâncio Aires nesta terça-feira (11), o governador Eduardo Leite anunciou a construção de 72 moradias para famílias afetadas pela enchente no município. O anúncio foi feito durante a vistoria do terreno destinado ao projeto "A Casa É Sua – Calamidade". Inicialmente, estavam previstas 40 casas, mas o número foi ampliado devido ao espaço disponível no antigo Instituto Penal Mariante.