Moradores de Campestre da Serra, Capão Bonito do Sul, Picada Café e Porto Vera Cruz, que tiveram suas residências atingidas pelas enchentes de maio, já estão aptos a utilizar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal (CEF) nesta terça-feira (21). Com isso, chega a 359 o número de municípios gaúchos em que o recurso está liberado.