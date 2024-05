Mesmo com chuva fraca e frio, as agências da Caixa registraram filas na manhã deste domingo (19). Ao todo, 17 estabelecimentos abriram na Capital e em outras 10 cidades para sanar dúvidas e encaminhar o pedido de saque calamidade do FGTS e outros benefícios que foram anunciadas diante da situação de calamidade no Estado.