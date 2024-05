São Leopoldo deu um passo importante para combater as enchentes, na tarde desta sexta-feira (17). A primeira bomba anfíbia de captação de água foi instalada no bairro Campina, na zona norte do município. O equipamento opera em terra ou em água e tem capacidade de retirar 3.300 litros de líquido por segundo da área inundada e, por tubos, jogá-lo no Rio dos Sinos.