O aguaceiro que expandiu o leito dos principais rios do Rio Grande do Sul para dentro de cidades atingiu uma área que corresponde a sete vezes a cidade de Porto Alegre, ao dobro do município de São Paulo e é maior do que o território de Luxemburgo, na Europa. A inundação que castiga o Estado nas últimas semanas alcança uma extensão de 3,8 mil quilômetros quadrados, segundo dados do grupo Cientistas pelo RS, formado por pesquisadores das áreas de hidrologia e urbanismo da UFRGS e outras instituições parceiras.