Referência nacional no desenvolvimento de sementes de hortifrúti, a Isla Sementes foi cercada pelas águas do Guaíba, na zona norte de Porto Alegre. E viu submergir máquinas, embalagens, sementes e estoques, junto com a história de quase 70 anos da empresa. O lamaçal que se mistura à enchente chega a dois metros de altura na sede, atrás do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Igualmente devastadoras são as histórias dos funcionários: pelo menos um quarto dos 190 trabalhadores, perdeu tudo ou quase tudo.