Combalidos por uma sequência de estiagens, produtores gaúchos se preparavam para uma safra dentro da normalidade quando foram atingidos em cheio pela tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul. As cheias submergiram não só essa perspectiva, mas também destruíram propriedades inteiras, levando parte da produção e estruturas utilizadas para as atividades _ imagens mostram pesadas máquinas agrícolas sendo arrastadas pela força das águas. Diante deste cenário, a Federação da Agricultura do Estado (Farsul) esteve reunida, de forma virtual, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para apontar ações necessárias.