Com 17% da área plantada com arroz ainda por colher, é fato que a atual situação do Rio Grande do Sul terá impacto sobre a produção. No momento, no entanto, é a dificuldade logística que impede o escoamento do produto, que tem no Estado o maior produtor nacional, para outras regiões do país. Por conta disso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse, em reunião nesta terça (7), que o Brasil deve importar cerca de 1 milhão de toneladas para garantir o abastecimento: