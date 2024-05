Com a autorização dada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que aparelhos privados, táxis e aeronaves agrícolas possam auxiliar na ajuda humanitária às pessoas afetadas pelas cheias, abre-se a perspectiva de que 419 aparelhos usados em lavouras se juntem nessa tarefa. Esse é o tamanho da frota no Rio Grande do Sul, conforme dados do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícolas (Sindag). Operadores que queiram ajudar devem fazer o cadastro com a Defesa Civil, que está coordenando o serviço.