Entre sexta-feira (26) e sábado (27), o Sindicato das Empresas de Radiodifusão do Rio Grande do Sul (SindiRádio) promoverá o seminário "Estratégias Inovadoras de Comercialização para Rádio: Impulsionando Receitas e Audiências". O evento ocorrerá no Hotel Recanto Business Center, em Restinga Seca. A programação incluirá uma série de palestras e debates especialmente direcionados a profissionais e gestores do setor.