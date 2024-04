Pessoas de baixa renda poderão retirar, gratuitamente, ingressos para participar da 25ª Festa Nacional do Kiwi de Farroupilha. Os bilhetes serão entregues para beneficiários do Bolsa Família e à população considerada de baixa renda e cadastrada na prefeitura. Para a retirada, é preciso apresentar o cartão Bolsa Família e documento de identificação (RG ou CPF), ou o número do CadÚnico NIS. Os ingressos são válidos para os sábados e domingos, dando direito à entrada no evento e acesso a programação cultural.