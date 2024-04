Desfiles, jogos rurais, concursos, apresentações culturais, feira de produtos e cenários típicos que celebram as três etnias que construíram a cidade - alemã, italiana e portuguesa - são algumas das opções que moradores e turistas encontrarão na 33ª Festa da Colônia de Gramado, a partir desta quinta-feira (25). Com o tema Unindo Origens, Celebrando Tradições, a programação terá 18 dias de atividades no complexo da Expogramado. O acesso é gratuito.