Na cozinha de uma escola desativada de Encantado, um sofá grande de quatro lugares divide espaço com um fogão industrial, geladeira e roupas ainda empacotadas. Uma divisória de madeira separa o que seria a sala de um quarto, onde Romário e Márcia vivem com os seis filhos desde que a segunda enchente atingiu o Vale do Taquari. A família havia perdido tudo no desastre de setembro, e ainda estava sem casa quando um segundo transbordamento do Rio Taquari atingiu o município.