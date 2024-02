O governo federal publicou no Diário Oficial da União de quarta-feira (28) a portaria que confirma a liberação de R$ 9,6 milhões para Muçum, no Vale do Taquari, reconstruir a parte rodoviária da ponte Brochado da Rocha, que liga o município a Roca Sales. A estrutura foi destruída na enchente histórica que atingiu a região no começo de setembro.