Creches inacabadas, terrenos apenas com a base da estrutura que deveria receber uma escola e estradas com reforma pela metade são cenas comuns em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Esses locais fazem parte das 347 obras que usam recursos federais e estão paralisadas no Estado. O montante representa 28,5% do total de obras analisadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em solo gaúcho em mapeamento que abrange todo o país. Falhas em projetos, falta de recursos para contrapartida e má gestão de verba pública estão entre os principais pontos citados pelo tribunal e especialistas para explicar esse cenário. Já o governo federal tenta retomar alguns trabalhos por meio de programas de infraestrutura.