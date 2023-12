Ming Jian Fon desembarcou no Brasil no final da década de 1950, vindo da China em busca de uma vida melhor. No começo, precisou reunir recursos para trazer a esposa e a filha, que desembarcaram de um navio cargueiro em Maceió. O próximo passo foi erguer uma casa. Uma pia de concreto no quintal da nova residência registra até hoje a data de conclusão da obra: 1969.