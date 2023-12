Foi observado nesta terça-feira (5) um aumento na taxa de afundamento na região da mina da Braskem, que corre o risco de colapso. A mais recente atualização da Defesa Civil de Maceió, às 9h, revelou uma velocidade de afundamento de 0,27 cm/h, em comparação com os 0,26 cm/h anteriores. Desde 30 de novembro, o solo cedeu 1,86 m, incluindo uma redução de 6,5 cm nas últimas 24 horas. As informações são do portal g1.