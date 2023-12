A Braskem não seguiu a exigência de fechar uma mina, conforme aponta relatório da Agência Nacional de Mineração (ANM), devido a irregularidades e atrasos no processo de encerramento de seus poços de exploração de sal-gema em Maceió. Documentos da ANM revelam que a Braskem levou quase dois anos para decidir sobre o fechamento da mina 18 com areia, método aplicado em outros poços. As informações são do jornal O Globo.