Com a decretação da situação de emergência e "risco iminente de colapso" da mina 18 da Braskem, próximo à lagoa, no bairro de Mutange, na capital de Alagoas, crescem as dúvidas sobre o que são as minas de sal-gema, cuja extração afetou a estabilidade na estrutura do subsolo da região. Crateras e tremores podem atingir Maceió a qualquer momento, aponta a Defesa Civil.