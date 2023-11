O governador Eduardo Leite, por meio das redes sociais, confirmou nesta terça-feira (21) que a idosa de 67 anos, que morreu dentro de casa na segunda-feira (20) em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana, foi vítima da enchente que atingiu o Estado no último final de semana. Com isso, o total de mortes em decorrência dos temporais do final de semana subiu para cinco. As outras mortes ocorreram em Girúa, Gramado e Vila Flores.