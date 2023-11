A vítima do temporal que atingiu a cidade de Giruá, no noroeste do RS, na noite de quarta-feira (15) foi identificada pelo Corpo de Bombeiros como Isabeli Soardi, 26 anos. Ela estava no Ginásio Splendor Sports, que desabou durante a tempestade. Segundo os Bombeiros, ela foi atingida por uma estrutura de alvenaria.