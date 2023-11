A chuva intensa do final de semana fez com que o nível do Rio Jacuí na região de Eldorado do Sul subisse e invadisse ruas e casas. De acordo com a Defesa Civil, em atualização informada por volta das 19h desta segunda-feira (20), 2.750 mil pessoas estão fora de suas residências. Antes, eram 2,4 mil.