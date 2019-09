Fôlego financeiro Hospitais do RS e unidades da Apae recebem R$ 127 milhões para cobrir gastos com custeio Conforme a Secretaria Estadual da Saúde, dinheiro decorre de emenda da bancada gaúcha no Congresso (R$ 68 milhões) e de emendas individuais e de comissões (R$ 59 milhões)