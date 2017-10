Pela ruas e avenidas de Santa Maria, ainda se encontram dezenas de postes de luz caídos Fernando Gomes / Agencia RBS

No dia seguinte ao vendaval que revirou Santa Maria, a prefeitura calcula a dimensão dos estragos para decidir se decretará situação de emergência. Desde a manhã, três equipes da Defesa Civil municipal circulam pelos bairros mais atingidos para realizar um mapeamento dos estragos.

— Estamos com engenheiros, arquitetos e assistentes sociais para fazer um levantamento qualitativo. Precisamos saber quantas residências foram efetivamente atingidas para calcularmos o número exato de famílias que irão precisar da ajuda do poder público — explica o coordenador da Defesa Civil de Santa Maria, Cladimir Nascimento.

À tarde, as equipes devem se reunir com o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) para avaliar se o município cumpre os requisitos necessários para ingressar com o pedido e acessar os recursos disponíveis para catástrofes. Em paralelo, a sexta-feira (20) também está sendo de limpeza e consertos para os santa-marienses.

O tempo ensolarado contribui para o recolhimento de árvores caídas, a reparação de fios elétricos soltos e a reposição de telhas quebradas. No Parque Itaimbé, na área central, três funcionários da prefeitura trabalhavam no fim da manhã para recolher as dezenas de galhos caídos com a intensidade dos ventos.

Pela ruas e avenidas, ainda se encontram dezenas de postes de luz caídos. No bairro Presidente João Goularte, uma moradora queixava-se, em frente de casa, da falta de energia elétrica que já dura mais de um dia. Técnicos da RGE Sul dividem-se pela cidade para restabelecer o serviço. Segundo a companhia, ainda não há um levantamento de quantos pontos seguem às escuras na região.

