Por conta dos fortes ventos e da chuva que atingiram a cidade, diversas escolas que receberiam os candidatos registraram problemas. Em algumas, como no Colégio Maria Rocha, a queda de árvores destruiu parte do muro e da fiação. Em outras, como no Colégio Coronel Pilar, o problema foi o destelhamento. Além disso, também foi alegado o problema de falta de energia elétrica como fator determinante no adiamento da aplicação das provas.