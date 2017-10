Manchetes

- A Comissão de Constituição e Justiça segue discutindo o relatório do deputado Bonifácio de Andrada que recomendou que a Câmara não autorize o Supremo Tribunal Federal a investigar o presidente Michel Temer por organização criminosa e obstrução da Justiça.

- Um grupo de índios invadiu a Câmara dos Deputados no fim da manhã.

- O governo Temer voltou a exonerar ministros com o objetivo de ganhar mais apoio em votações importantes no Congresso.

- O presidente interino do PSDB defendeu que Aécio Neves renuncie à Presidência do partido .

- Os auditores que fiscalizam o trabalho escravo, funcionários do Ministério do Trabalho, decidiram paralisar as atividades em 13 Estados.