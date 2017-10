Agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão no hospital de Tramandaí. A ação é parte de uma investigação sobre irregularidades em procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) . Foram apreendidos documentos na instituição. Os mandados foram cumpridos na terça-feira, mas a ação só foi divulgada nesta quarta.

As fraudes teriam ocorrido entre os anos de 2011 e 2014. A investigação apura supostas cobranças para a realização de procedimentos cirúrgicos pelo SUS na instituição. Contudo, a PF ainda não detalhou quais foram os procedimentos realizados.

A Fundação Hospitalar Getúlio Vargas, responsável pela gestão do hospital de Tramandaí, afirma que uma auditoria interna investiga as fraudes desde o final de 2016. De acordo com o diretor de Gestão de Pessoas da instituição, Alex Borba dos Santos, os documentos recolhidos pela polícia são prontuários médicos de pacientes que passaram pelo local nesse período.