De acordo com ocorrência, as vítimas estavam no estacionamento da churrascaria durante a abordagem dos bandidos. O proprietário abriu o local para que os ladrões pegassem o dinheiro do caixa. Mas, como ele já havia sido esvaziado, a quadrilha resolveu se dividir. Parte colocou esposa, filho e nora do dono do estabelecimento em um carro da própria família. Eles tiveram as mãos amarradas e ficaram dentro do automóvel. O grupo ficou dando voltas no bairro Cidade Baixa para dar tempo de o proprietário ir até residência, junto com a outra parte da quadrilha. A vítima, que estava em um segundo automóvel da família, foi obrigada a pegar dinheiro do cofre e repassar objetos de valor para criminosos.