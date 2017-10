Veio pior que o esperado a prévia do PIB de agosto. Calculado pelo Banco Central, o Í ndice de Atividade Econômica recuou 0,38% em agosto sobre julho, com ajuste.

O mercado apostava em uma queda menor. Já sabia-se que viria negativo. Os indicadores do IBGE mostraram recuo na produção da indústria, nas vendas do varejo e no setor de serviços, que, aliás, é o que mais está patinando para uma retomada.

O resultado é tão ruim quanto parece? Nem tanto. No acumulado do ano, o IBC-Br ainda fica positivo (+0,42%) e na comparação com o mesmo mês do ano passado, a economia avançou 1,46%.