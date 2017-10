Policiais legislativos entraram em confronto com indígenas que tentavam entrar na Câmara dos Deputados, no final da manhã desta quarta-feira, 18. Após não conseguir participar de uma audiência pública sobre produção agrícola indígena, um grupo de índios tentou quebrar a porta de vidro de uma das entradas da Casa com lanças de madeira, pedras e outros objetos. A polícia reagiu com bombas de efeito moral e gás de pimenta.