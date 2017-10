Desde as 6h desta quarta-feira (18), municipários protestam nas duas entradas da Estação de Transbordo do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), na Lomba do Pinheiro, zona leste de Porto Alegre. O local, na Estrada Afonso Lourenço Mariante, é onde os caminhões da coleta domiciliar e de lixo público descarregam todos os resíduos da Capital.