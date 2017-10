Manchetes

- O Horário de Verão começa neste sábado. À meia-noite, os moradores de 10 Estados e do Distrito Federal devem adiantar o relógio em uma hora.

- A Quina acumulou no sorteio desta sexta-feira e pode pagar R$ 5 milhões hoje.

- A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão de três sem-terra condenados por matar um agricultor em Joia, no noroeste gaúcho, em 2001.

- O ex-jogador do Vasco e do Fluminense Diguinho negou ter agredido um policial militar em Canoas, durante a Oktoberfest no município.

- Três homens foram localizados pela polícia em um Palio roubado enquanto trafegavam pela BR-386, em Paverama, no Vale do Taquari, no início da noite passada.

- Um homem e uma mulher foram encontrados mortos em um matagal em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.

- Amparado pelo Supremo Tribunal Federal, o Piratini pretende começar as demissões de servidores das fundações ainda neste mês.

- A Polícia Civil encerrou a paralisação no Rio Grande do Sul.

- O Fundo Monetário Internacional avaliou que a Venezuela está mergulhada em uma grave crise econômica, política e humanitária sem solução à vista.

- A Petrobras autorizou novo reajuste do preço de combustíveis nas refinarias, válido a partir deste sábado.

- O nível do Rio Caí recuou para nove metros e 84 centímetros, o que faz com que o rio saia da cota considerada de inundação, em São Sebastião do Caí.

- 51 famílias estão fora de casa devido à chuva em São Sebastião do Caí, Cachoeirinha, Canela, Gravataí, São Lourenço do Sul e Porto Alegre.

- Um juiz federal determinou que o Senado adote votação aberta na análise do caso do tucano Aécio Neves, marcada para a próxima terça-feira.

- Após sete anos de espera, o ex-Beatle Paul McCartney retornou a Porto Alegre para um show de quase três horas de duração nesta sexta-feira.

- 10 anos depois de deflagrada a Operação Rodin pela Polícia Federal, órgãos de controle e fiscalização ainda buscam ressarcimento aos cofres públicos dos desvios no Detran gaúcho.

- A Operação Lava-Jato foi um catalisador de grandes negócios no Brasil nos últimos três anos. As empresas que foram investigadas pela Polícia Federal venderam 48 ativos em transações que somaram mais de R$ 103 bilhões desde 2015.