Paulo Rocha / Agência RBS

Com o nível do Rio Caí diminuindo, as 50 pessoas que haviam sido retiradas de casa em São Sebastião do Caí começarão a voltar às residências na tarde deste sábado (14), conforme previsão da Defesa Civil. O retorno estava previsto para ocorrer ainda durante a manhã, mas foi adiado porque voltou a chover na cidade, por volta das 9h.

Na manhã de sexta-feira (13), o nível do rio chegou a atingir 11,25 metros, causando alagamentos na região do bairro Navegantes. As famílias que tiveram que sair de casa foram abrigadas em um ginásio da cidade.

Com a previsão de melhora no tempo, o risco de alagamentos também diminui em outros municípios que costumam a apresentar problemas em períodos de muita chuva. São os casos de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom e Montenegro – onde não há pessoas desabrigadas.

Em todo o Rio Grande do Sul, 25 municípios decretaram situação de emergência desde o começo de outubro devido às chuvas. No período, mais de 4,5 mil casas foram danificadas.

As mais cidades mais afetadas por queda de granizo foram Santo Ângelo, com 600 residências atingidas, e Porto Xavier, com 400 casas danificadas. Nestes locais, foram fornecidas lonas e não há mais famílias fora de casa.