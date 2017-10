Em Cotiporã, ponte ficou submersa Jordana Giacomelli / Prefeitura de Cotiporã

No Rio Grande do Sul, 11 dos 13 dias deste mês de outubro registraram chuva, desde baixos volumes a aguaceiros persistentes, como o desta semana, segundo a Somar Meteorologia. Imóveis destelhados, pessoas fora de casa, alagamentos e lavouras castigadas estão entre os principais prejuízos causados pela chuvarada.

Em Porto Alegre, no período entre as 15h20min de terça-feira (10) e as 11h30min desta sexta-feira (13), choveu 200,20 milímetros na região central, quase o dobro da média histórica para outubro na cidade, que é de 114,30 milímetros.

De acordo com a Somar, a chuva deve dar trégua para os gaúchos neste fim de semana. No entanto, o mau tempo pode retornar ao Estado na metade da semana que vem.

Carros tiveram de usar corredor de ônibus para conseguir transitar na Avenida Sertório, na zona norte Ronaldo Bernardi / Agência RBS

O aguaceiro desta semana deixou um saldo de pelo menos 51 famílias fora de casa — 21 desalojadas (em casas de parentes ou amigos) e 30 desabrigadas (em abrigos públicos), conforme o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado.

Rio Caí ainda está em alerta de inundação, mas já começou a baixar Paulo Rocha / Agência RBS

Em São Sebastião do Caí, no Vale do Caí, 16 famílias foram retiradas de suas residências. A medida ocorreu como precaução para evitar que as pessoas em área de risco fossem surpreendidas pelo avanço do Rio Caí, que marcava 10,9 metros por volta das 17h30min de sexta-feira — a cota de inundação é de 10 metros.

O coordenador da Defesa Civil no município, Pedro Griebler, informou que as famílias devem voltar para suas casas até o meio-dia deste sábado:

— Vamos começar a levar o pessoal para casa por volta das 8h deste sábado. O rio (Caí) está baixando. A água está escoando bem. Não tem nenhuma tranqueira. Isso ajuda no recuo do rio — disse Griebler.

Em Lajeado, caminhões da prefeitura foram mantidos em plantão para eventual remoção de famílias ronaldo bernardi / zero hora

A cheia da Bacia do Taquari também é monitorada com atenção. O coordenador da Defesa Civil na região, tenente-coronel André Ricardo Pereira Silvério, destacou que o nível do Rio Taquari em Estrela e em Lajeado estabilizou nas últimas horas e deve seguir baixando nos próximos dias.

Na sexta-feira, o rio estava marcando 19,8 metros de altura nas duas cidades - a cota de inundação é de 17 metros.

Entorno da Arena, no bairro Humaitá, foi uma das regiões que mais registrou alagamentos na Capital André Ávila / Agência RBS

Em Porto Alegre, o principal problema causado pela chuvarada foi registrado nas vias da cidade ao longo da semana, principalmente, na Zona Norte, com trechos interrompidos por causa do acúmulo de água sobre a pista. O entorno da Arena foi uma das regiões mais castigadas pelos alagamentos.

Na Serra, a ponte sobre o Rio Carreiro, entre Cotiporã e Guaporé ficou submersa por oito horas em razão da cheia do rio. A ponte sobre o Rio das Antas, que liga Cotiporã a Bento Gonçalves seguia debaixo d'água até o fim da tarde de sexta-feira.

A combinação de condições meteorológicas extremas sobre o Estado também causou prejuízos ao agronegócio. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS) estima que os prejuízos causados pela chuva e pelo período de tempo seco e úmido devem derrubar o preço de venda do trigo no RS.

Cerca de 600 residências foram danificadas em Santo Ângelo, nas Missões, após queda de granizo e rajadas de vento, nesta semana, segundo a coordenadoria da Defesa Civil do município.

Mesmo coma previsão de trégua na chuva para este fim de semana, a Defesa Civil estadual segue com estrutura montada para possíveis novos transtornos, conforme o subchefe da Defesa Civil do RS, tenente-coronel Jarbas Ávila.

— Estamos em contato frequente com todas as nossas nove regionais, que estão trabalhando direto nos terrenos afetados. Também finalizamos a aquisição de telhas. Agora, vamos trabalhar para organizar a distribuição desse material — disse Ávila.