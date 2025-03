Avião cai em aldeia indígena, no litoral de São Paulo, e deixa ao menos uma pessoa morta

Equipes atuaram no atendimento das vítimas no local. Defesa Civil SP / Divulgação

Um avião de pequeno porte caiu em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no fim da tarde deste domingo (9).

De acordo com a Defesa Civil, uma vítima fatal foi localizada. Outra, um homem, de 24 anos, foi retirado das ferragens da aeronave ainda com vida e transportada para atendimento médico. Ambos eram ocupantes do monomotor.

O acidente aconteceu na rua Mogi das Cruzes, na Praia de Gaivota, em Itanhaém. O avião atingiu a aldeia Awa Porangawa Dju, terra Indígena Piaçaguera, segundo o g1. Nenhum indígena se feriu, mas as árvores que caíram com o acidente obstruíram a estrada de acesso às moradias. A ocorrência foi registrada às 17h55min.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e Defesa Civil estão no local do acidente. O sobrevivente foi encaminhado para o Hospital Regional de Itanhaém. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigará o acidente.

De acordo com O Globo, A aeronave seria um Cesna 152, asa fixa, com inscrição PT-AKY, do Aeroclube de Itanhaém. De acordo com a Rede Voa, concessionária responsável pelo Aeroporto de Itanhaém, a aeronave saiu do Aeroclube de Itanhaém para realizar aulas de instrução.

Confira a nota da Força Aérea Brasileira (FAB)

Neste domingo (09/03), investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em São Paulo (SP), foram acionados para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PT-AKY, em Itanhaém (SP).