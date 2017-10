Pelo menos 14 famílias precisaram ser removidas de casa em São Sebastião do Caí na noite desta quinta-feira (12), devido à elevação do Rio Caí provocada pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul.

De acordo com a Defesa Civil do município, o rio atingiu 10,16 metros por volta das 22h. O nível é 8m acima da média. A preocupação é de que o nível não ultrapasse 12m.