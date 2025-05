"Alma sensível e mente brilhante", diz amiga de turista brasileiro que foi encontrado morto na Argentina

O homem trabalhava havia três meses como voluntário em um hostel da Argentina. Redes sociais / Reprodução

O corpo de um brasileiro foi encontrado nas praias de Mar del Plata, na Argentina, na quarta-feira (7). A vítima é Rafael Barlete Rodrigues, de 32 anos, natural de São Paulo. As autoridades da região estão investigando a causa da morte. As informações são do jornal La Nacion.

As análises preliminares não apontaram sinais de violência no corpo. Uma das principais hipóteses é de que tenha acontecido um afogamento. As autoridades foram notificadas por moradores da região, que avistaram o cadáver entre as rochas da praia.

Ainda conforme o La Nacion, as equipes de resgate tiveram que caminhar cerca de um quilômetro, até o final do bairro Los Acantilados, por um caminho de pedras, para chegar até o corpo. O brasileiro vestia uma camiseta preta e uma cueca.

O homem trabalhava havia três meses como voluntário em um hostel da Argentina. Um amigo da vítima fez a identificação do corpo.

O brasileiro foi visto com vida pela última vez na tarde de terça-feira (6), em torno das 17h. Ele levava consigo um violão.

Nas redes sociais, uma amiga de Rafael fez uma publicação lamentando a perda e o descrevendo como "um grande amigo, alma sensível e mente brilhante".

"Hoje meu coração está em silêncio. Não aquele silêncio vazio, mas o silêncio que ecoa notas de saudade pela sua partida tão prematura. Partiu alguém que foi mais do que um aluno. Foi um grande amigo, alma sensível e mente brilhante, que trazia luz nos olhos e música no coração. Inteligente, generoso, profundo. A vida, em sua misteriosa sabedoria, nos presenteia com pessoas raras… e às vezes as recolhe antes que estejamos prontos", escreveu.