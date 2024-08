Será mais um dia para Simone Biles se cansar este sábado (3). A americana e a brasileira Rebeca Andrade darão sequência, no salto, à série de finais entre elas na ginástica artística em Paris. Além da decisão a partir das 11h20min, as duas ainda se reencontrarão na segunda-feira (5), quando ocorrem as disputas por medalhas na trave e no solo.