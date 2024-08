A Diretoria Jurídica da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite deste sábado (3) que entrará com pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da Fifa para contar com a jogadora Marta na semifinal olímpica. A atacante foi suspensa por dois jogos após a expulsão na terceira partida dos Jogos Olímpicos, contra a Espanha.