Mais do que o ingresso no rol dos maiores nomes da história do esporte brasileiro, Rebeca Andrade considera as suas cinco medalhas olímpicas obtidas em Tóquio e em Paris uma conquista das mulheres brasileiras. Após ganhar a prata no salto neste sábado (3), a ginasta destacou o potencial das suas vitórias para inspirar as mulheres brasileiras na luta por seus objetivos.