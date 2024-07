Raquel Kochhann será a porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris, que ocorre nesta sexta-feira (26), às 14h30min (horário de Brasília), no Rio Sena. Natural de Saudades, em Santa Catarina, ela é a primeira atleta brasileira a disputar os Jogos depois de vencer um câncer, conforme o anúncio realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) na noite desta segunda-feira (22).