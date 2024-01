Os Jogos Olímpicos de Paris trarão uma modalidade pouco conhecida na cena esportiva mundial. O break (ou breaking) fará sua estreia na França, como forma de consolidar o estilo de dança urbana que se originou no bairro do Bronx, em Nova York, na década de 1970. Com a entrada no circuito olímpico, o esporte de dança combina elementos urbanos e atletismo notável, surge da cultura Hip Hop e caracteriza-se por movimentos acrobáticos.