Depois de celebrar o título de Rayssa Leal na disputa feminina do Super Crown, o público que esteve no Ginásio do Ibirapuera neste domingo (3) comemorou também a conquista de Giovanni Vianna entre os homens. O skatista de Santo André travou uma disputa acirrada com o francês Vicent Milou e foi campeão por 36.4 a 36.3 nas notas finais. Uma parte da torcida chegou a vaiar o francês no momento em que ele executaria a manobra final, mas aplausos abafaram a iniciativa.