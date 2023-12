Mayra Aguiar, judoca da Sogipa e a principal do País, continua fazendo história para o judô brasileiro ao conquistar o Grand Slam de Tóquio. O ouro inédito veio com vitória sobre a atual campeã mundial, a israelense Inbar Lani, na madrugada deste domingo (3). Com a conquista, o Brasil encerrou sua participação com a melhor campanha da história e em quarto lugar no quadro de medalhas.