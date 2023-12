A seleção brasileira feminina já está na segunda fase do Mundial de Handebol da Escandinávia (disputado na Dinamarca, Noruega e Suécia). Nesta sexta-feira (1º), as Leoas, como a equipe é chamada, deram show diante do Cazaquistão, ganhando por incríveis 46 a 15. Agora, disputarão a liderança da chave com a Espanha, no domingo, às 14h.