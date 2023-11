O técnico Gustavo de Conti, da seleção brasileira masculina de basquete, mostrou confiança nesta terça-feira sobre as chances do Brasil no Pré-Olímpico a ser disputado em julho do ano que vem, às vésperas dos Jogos de Paris-2024. Na sua avaliação, o time nacional tem chances de faturar o título do torneio que dá vaga somente ao campeão.