Apoiada incondicionalmente pela torcida presente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, neste domingo, Rayssa Leal tornou-se bicampeã da SLS, principal liga de skate de rua do mundo, ao vencer o Super Crown, a última etapa do campeonato. Com uma apresentação de notas altas desde o início, inclusive um 9.0, o primeiro da história em uma volta da disputa feminina da SLS, foi dominante e fechou com 31.9, à frente da campeã olímpica Momiji Nishya, com 30.6, e Page Heyn, com 28.9.